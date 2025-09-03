الأهلي يستعد للمرحلة المقبلة وسط تفاؤل الجهاز الفني بعودة المصابين

أكد الجهاز الفني للنادي الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيبات دقيقة على المستويين البدني والفني، في ظل توقف الدوري المصري، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لاستئناف المنافسات.

وأوضح المدرب أن اجتماعًا مع الجهاز الطبي ومخططي الأحمال سيحسم الموقف من إمكانية خوض مباراة ودية، وفقًا لعدد اللاعبين المتاحين من غير الدوليين، مشددًا على أن الفريق يحتاج لاستغلال التوقف الحالي بأفضل صورة ممكنة.

كما أبدى ثقته في عودة عدد من المصابين خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يمنح دفعة قوية للفريق قبل استئناف الدوري.

احتمالية خوض ودية

أشار المدرب إلى أن الأهلي قد يخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف، لكنه ربط الأمر بعدد اللاعبين المتواجدين وتوزيع المراكز، على أن يتحدد لاحقًا هوية المنافس إذا توفرت الظروف المناسبة.

إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة عماد النحاس

عماد النحاس عن فترة تدريبه لـ الأهلي مؤقتة أم لا🗣 نحن في إجازة وتم إبلاغنا بأن نحضر غدًا لعقد اجتماع وسنتحدث في كافة التفاصيل، ومن الذي لا يتمنى أن يتواجد في الأهلي حتى لو لمدة يوم pic.twitter.com/ZBGQ6sdgkD — Btolat.com (@Btolat) September 3, 2025

صعوبة المنافسة في الدوري

اعترف الجهاز الفني بأن الدوري هذا الموسم صعب للغاية بسبب قلة عدد المباريات وتقارب مستويات الفرق، مؤكدًا أن الأهلي رغم خسارة بعض النقاط في البداية لا يزال في قلب المنافسة وسيقاتل من أجل الصدارة.

تطورات ملف المصابين

كشف المدرب عن موقف عدد من اللاعبين، حيث بات محمد شكري وياسر إبراهيم في المرحلة الأخيرة من التأهيل، بينما يقترب ياسين مرعي من العودة للتدريبات.

وأوضح أن إصابة أشرف داري بسيطة في العضلة الضامة، ومن المتوقع عودته قريبًا، مع متابعة دائمة من الجهاز الطبي بقيادة محمد يوسف.

عمرو السولية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري

عماد النحاس🗣 أشرف داري إصابته بسيطة في العضلة الضامة، وعندما يعود سيواصل التأهيل، وهناك اتصال بينه وبين محمد يوسف، وقد يتواجد غدًا أو بعد غد pic.twitter.com/UhcDTNbYG1 — Btolat.com (@Btolat) September 3, 2025

تفاؤل بالمستقبل

اختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن الروح القتالية للاعبين مرتفعة، وأن الجهاز الفني متفائل جدًا بالمرحلة المقبلة، واعدًا الجماهير بأن يظهر الفريق بمستوى يليق باسم الأهلي.