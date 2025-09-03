أخبار الرياضة

الأهلي يستعد للمرحلة المقبلة وسط تفاؤل الجهاز الفني بعودة المصابين

معتز خليل

أكد الجهاز الفني للنادي الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيبات دقيقة على المستويين البدني والفني، في ظل توقف الدوري المصري، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لاستئناف المنافسات.

وأوضح المدرب أن اجتماعًا مع الجهاز الطبي ومخططي الأحمال سيحسم الموقف من إمكانية خوض مباراة ودية، وفقًا لعدد اللاعبين المتاحين من غير الدوليين، مشددًا على أن الفريق يحتاج لاستغلال التوقف الحالي بأفضل صورة ممكنة.

كما أبدى ثقته في عودة عدد من المصابين خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يمنح دفعة قوية للفريق قبل استئناف الدوري.

احتمالية خوض ودية

أشار المدرب إلى أن الأهلي قد يخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف، لكنه ربط الأمر بعدد اللاعبين المتواجدين وتوزيع المراكز، على أن يتحدد لاحقًا هوية المنافس إذا توفرت الظروف المناسبة.

إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة عماد النحاس

صعوبة المنافسة في الدوري

اعترف الجهاز الفني بأن الدوري هذا الموسم صعب للغاية بسبب قلة عدد المباريات وتقارب مستويات الفرق، مؤكدًا أن الأهلي رغم خسارة بعض النقاط في البداية لا يزال في قلب المنافسة وسيقاتل من أجل الصدارة.

تطورات ملف المصابين

كشف المدرب عن موقف عدد من اللاعبين، حيث بات محمد شكري وياسر إبراهيم في المرحلة الأخيرة من التأهيل، بينما يقترب ياسين مرعي من العودة للتدريبات.

وأوضح أن إصابة أشرف داري بسيطة في العضلة الضامة، ومن المتوقع عودته قريبًا، مع متابعة دائمة من الجهاز الطبي بقيادة محمد يوسف.

عمرو السولية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري

تفاؤل بالمستقبل

اختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن الروح القتالية للاعبين مرتفعة، وأن الجهاز الفني متفائل جدًا بالمرحلة المقبلة، واعدًا الجماهير بأن يظهر الفريق بمستوى يليق باسم الأهلي.

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.