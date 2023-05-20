الأهلي يرفض التفريط في السومة وشرط وحيد ينقله للعربي !

تترقب الأوساط الرياضية مستقبل النجم السوري عمر السومة، المعار هذا الموسم من نادي الأهلي السعودي إلى العربي القطري، حيث تشهد العلاقة بينه وبين فريقه الأصلي توترًا متزايدًا، ويبدو أن مسيرته في السعودية على وشك الانتهاء.

فبحسب ما ذكرت صحيفة “الرياضية”، فإن نادي العربي القطري قدم عرضًا لنادي الأهلي لتمديد إعارة السومة مقابل مبلغ قدره 1.5 مليون دولار. ومع ذلك، رفض الأهلي هذا العرض وطلب زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون دولار، وهو شرط تم رفضه من قبل إدارة العربي. وترى الإدارة القطرية أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه، خاصة مع وجود موسم واحد متبقي في عقد السومة مع الفريق السعودي.

وفي ظل هذه الأحداث، يستمر العربي في مفاوضاته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، بهدف الاحتفاظ بخدمات السومة لموسم إضافي. وعلى الجانب الآخر، رفض عبدالله الجاسم، وكيل أعمال السومة، التعليق على هذه الأخبار حاليًا، مما يزيد من الترقب والتشويق حول مستقبل اللاعب المميز في الدوري القطري.

تجدر الإشارة إلى أن عمر السومة، الذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي، قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الأهلي السعودي، حيث سجل العديد من الأهداف المهمة وساهم في تحقيق العديد من البطولات. ومن المتوقع أن تستمر الأحداث المثيرة حول مستقبله في التطورات القادمة.