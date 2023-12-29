أصبح وسام أبو علي، المهاجم الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الدنماركي، ويلعب لفريق سيريوس السويدي، يتمتع بشعبية كبيرة في مصر مع انتشار شائعات عن احتمال انتقاله إلى الأهلي، وذكرت صحيفة BT الدنماركية، أن النادي الأهلي يجري محادثات جدية للتعاقد مع أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024.

الأهلي يرغب في ضم المهاجم وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي

وسام أبو علي على رادار الأهلي

أفادت صحيفة BT الدنماركية أن النادي الأهلي المصري قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين كرونة دنماركية للتعاقد مع وسام أبو علي، متجاوزًا عرض نادي أوتريخت الهولندي البالغ 6 ملايين كرونة، إلا أن إدارة سيريس السويدية رفضت كافة العروض الحالية للاعب، على أمل الحصول على عائد مالي أكبر.

من هو وسام أبو علي مهاجم الأهلي القادم؟

وسام أبو علي، الذي سيبلغ 25 عامًا في يناير 2024، من مواليد الدنمارك عام 1999، وهو من أصل فلسطيني، ويحمل الجنسية الدنماركية وفلسطين، ومع ذلك فهو لم يلعب مع المنتخب الوطني الأول، ومثل فقط فرق الشباب والناشئين في الدنمارك.

وقدم وسام أبو علي موسماً مبهراً مع سيريوس، حيث شارك في 16 مباراة سجل 10 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، مما جعله يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري السويدي، ويرتبط اللاعب حاليا بعقد مع سيريوس حتى يونيو 2027، وقيمته التسويقية حالياً تبلغ 1.5 مليون يورو.

أهداف اللاعب وسام أبو علي Wessam Abou Ali