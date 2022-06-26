الأهلي يرغب في التخلص من لويس ميكيسوني وبيرسي تاو

كشف محمد بركات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي في برنامجه الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور أن مدافع القلعة الحمراء المغربي بدر بانون يمتلك الكثير من العروض للرحيل عن النادي الأهلي، ومن أهمها عرض أماراتي ضخم، ولكن الأهلي متمسك ببقاء اللاعب داخل القلعة الحمراء ويرفض رحيله في الفترة المقبلة لحاجة الفريق لجميع اللاعبين ولحين التعاقد مع مدافع متميز كبديل للاعب المغربي، وقال بركات أن الأهلي يرفض فكرة رحيل التونسي علي معلول عن القلعة الحمراء وسوف ينهي اللاعب حياته الكروية داخل النادي الأهلي.

وتابع: “ الأهلي لن يوافق على رحيل أليو ديانج في الفترة المقبلة إلا في حالة وجود بديل بنفس الكفاءة والقوة للاعب المالي، وذلك للإستفادة المادية من بيع اللاعب في حال وجود بديله، أما عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني فإنه قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء ومن المحتمل أن يعود اللاعب إلى نادي سيمبا التنزاني مرة أخرى، حيث فشل اللاعب في تقديم مستوى جيد في المباريات واثبات نفسه لجماهير القلعة الحمراء”.

وأضاف:” ترغب إدارة النادي الأهلي في التخلص من اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو والبحث عن عروض مميزة لرحيل اللاعب في الفترة المقبلة عقب تراجع مستواه والإصابات المتعددة التي لحقت به في الفترة الاخيرة”.