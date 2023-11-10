الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز (دوري nile)، حيث ينهي الفريق تدريباته اليوم، الجمعة، في ملعب التتش قبل السفر إلى مدينة الغردقة لخوض المباراة غدًا السبت.

صورة من أحد تدريبات النادي الأهلي _ مصدر الصورة: الاهرام

وفي سياق التحضيرات، يركز المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تجهيز اللاعبين للمواجهة، حيث يسعى لتحقيق فوز جديد يمدد به سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وعلى صعيد تقييم الأداء، رفض كولر فكرة التحدث علنًا عن تقييم لاعبيه بعد فوز الفريق في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا. وفي تصريحاته، أشاد بروح اللاعبين وتحسن أدائهم في الشوط الثاني، مؤكدًا أنهم استطاعوا التعامل مع الظروف وتحقيق الفوز.

وختم كولر حديثه بالحديث عن أنطوني موديست، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت والمباريات ليصل إلى أفضل أداء له، مؤكدًا أن الفريق يثق في إمكانياته ويتوقع تحسنه في الفترة القادمة.

يذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مواجهة الجونة قبل فترة التوقف الدولي لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.