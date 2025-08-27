الأهلي يحسم موقف مصابيه قبل مواجهة بيراميدز بالجولة الخامسة للدوري

التحضيرات داخل صفوف النادي الأهلي تواصل استعدادتها لمواجهته المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الأمثل، وفي إطار بحثه عن أفضل الحلول التكتيكية؛ فقد اتخذ المدير الفني قرارًا جديدًا يخص مركزًا حيويًا في الملعب.

كريم فؤاد يقود الجبهة اليسرى

استقر المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع باللاعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري الممتاز، ويأتي هذا القرار بعدما أظهر اللاعب مرونة تكتيكية كبيرة في اللقاء الأخير أمام غزل المحلة والذي أقيم مساء الاثنين ضمن منافسات البطولة.

ففي هذه المباراة بدأ كريم فؤاد مشاركته على الجبهة اليسرى لتعويض النقص قبل أن يُجري ريبيرو تغييرًا فنيًا مع بداية الشوط الثاني بخروج عمر كمال عبد الواحد، وهذا التبديل دفع بالبديل أحمد نبيل “كوكا” لشغل مركز الظهير الأيسر، وهو ما ترتب عليه عودة كريم فؤاد إلى موقعه الأصلي على الجبهة اليمنى حيث واصل أداءه القوي وأثبت قدرته على التكيف مع أكثر من مركز في الملعب.

من الجدير بالذكر أن جماهير الأهلي تترقب المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري وسط حالة من القلق؛ بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، في حين أن هناك قرارات فنية مهمة من المدرب الإسباني الذي يسعى لتجهيز تشكيل متوازن يضمن له التفوق في واحدة من أصعب مباريات الموسم.

كذلك فقد استقر المدرب الإسباني للأهلي على الدفع بكريم فؤاد أساسيًا في مركز الجبهة اليسرى أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، فيما يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بعد انتهاء فترة إيقافه والتي أبعدته عن لقاء غزل المحلة الأخير الذي انتهى بالتعادل السلبي.

تقرير طبي عن اللاعبين المصابين

من الجدير بالذكر أن المدير الفني خوسيه ريبيرو طلب تقريرًا طبيًا شاملاً من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي حول حالة اللاعبين المصابين ومدى جاهزيتهم قبل المباراة التي يستضيفها استاد السلام في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ويغيب عن صفوف الأهلي عدد من العناصر الأساسية أبرزهم: