الأهلي يجهز للزمالك مفاجأة رفيعة المستوى عقب كأس العالم للأندية

أكد المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيقوم مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إلى أن زيارة الخطيب للزمالك تهدف إلى التعبير عن روح الأخوة والتآلف بين الناديين.

وأضاف أن الزيارة تأتي من منطلق إنساني، وأن إدارة الأهلي قد أعلنت عن هذه الزيارة، وأن الزمالك رحب بالفكرة.

وتعتبر تلك الزيارة خطوة مهمة في اتجاه تقارب قطبي الكرة المصرية، وعودة العلاقة المميزة بينهما، بعد فترة من التوتر.

ويأمل الجميع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية، تصب في مصلحة الكرة المصرية.