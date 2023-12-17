أخبار الرياضة

الأهلي يجهز للزمالك مفاجأة رفيعة المستوى عقب كأس العالم للأندية

حازم البنا

أكد المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيقوم مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إلى أن زيارة الخطيب للزمالك تهدف إلى التعبير عن روح الأخوة والتآلف بين الناديين.

الخطيب وزيارة تاريخة للزمالك، مصدر الصورة موقع صدى البلد

وأضاف أن الزيارة تأتي من منطلق إنساني، وأن إدارة الأهلي قد أعلنت عن هذه الزيارة، وأن الزمالك رحب بالفكرة.

الأهلي والزمالك وزيارة تاريخية، مصدر الصورة موقع المصري اليوم

وتعتبر تلك الزيارة خطوة مهمة في اتجاه تقارب قطبي الكرة المصرية، وعودة العلاقة المميزة بينهما، بعد فترة من التوتر.

ويأمل الجميع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية، تصب في مصلحة الكرة المصرية.

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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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