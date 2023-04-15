” الأهلي” يجدد عقد نجم الفريق المتألق مقابل 12 مليون في العام

يرغب مسئولي النادي الأهلي من القيام بخطوات استباقية من أجل الحفاظ على العناصر القوية ضمن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك عن طريق التجديد للاعبين اللذين توشك عقودهم رفقة الفريق على الانتهاء خلال ما هو قادم ، ولعل أحد أبرز هؤلاء اللاعبين هو الجناح الطائر ونجم الفريق خلال الفترة الحالية حسين الشحات الذي يقدم مستويات غاية في الروعة رفقة المدير السويسري ” مارسيل كولر ” شبيهة بتلك التي قدمها ” الشحات مع مواطنه ” فايلر ” الذي تمكن من استخراج أفضل ما لدى اللاعب منذ أن جاء إلي صفوف المارد الأحمر فالجميع يشهد مؤخرا التحول الرهيب في أداء اللاعب والنجاعة على مستوى التهديف والصناعة والالتزام الخططي .

– تجديد عقد حسين الشحات

في ذات السياق فإن هناك العديد من الأنباء التي تحدثت عن اقتراب النادي الأهلي من حسم التفاق مع نجم الفريق من أجل التجديد كي يضمن النادي استمرار اللاعب ضمن صفوفه لأعوام أخرى وعدم التفريط فيه ، حيث أن هناك الكثير من العروض التى يتلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية والتي من الممكن أن تتحول إلي عروض أكثر جدية خاصة مع اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء

وقد أوضحت التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر أن النادي يخطط إلى تحسين عقد اللاعب الحالي الذي يصل إلى ستة ملايين جنيه في الموسم الواحد ليصل إلى 12 مليون وهو ضعف ما يتفاضاه اللاعب كنوع من المكافأة على الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب .