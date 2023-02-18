الأهلي يتعثر أمام الهلال السوداني في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

سقط المارد الأحمر في أولي مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام نادي الهلال السوداني، حيث خسر فريق الأهلي بهدف نظيف، يتذيل الأهلي ترتيب المجموعة الثانية نقاط متساويا مع القطن الكاميروني، حيث تبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

إستقبل نادي الهلال السوداني النادي الأهلي اليوم السبت في الثالثة عصرا على ملعبه أم درمان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

انتهى شوط اللقاء الأول بتعادل سلبي، وأداء ضعيف من كلا الفريقين، ولم يهدر فريق الأهلي سوى فرصة وحيدة للنجم حسين الشحات، فيما لم يهدد فريق الهلال بأي كرة على مرمى الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من فريق الهلال، وأضاع أحد مهاجميه فرصة سهلة بالرأس تصدى لها الشناوي، ومع الضغط الشديد من الهلال والتهديد على مرمى الشناوي حارس الأهلي، إستطاع نجم الهلال أن يحلق عاليا في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، حيث سجل ماكابي ليليبو هدف المباراة الوحيد لفريقه من ركلة حرة على الطرف الأيمن للنادي الأهلي، باغت بها الشناوي الذي لم يتوقعها لتسكن الكرة في الشباك.

لم يكن هناك أي ردة فعل من النادي الأهلي، مما جعل الهلال مسيطرا على زمام المباراة بكل سهولة، وحصل نادي الهلال على ركلة جزاء، إلا أنهم أهدروا الركلة، حيث تصدى محمد الشناوي لها، وارتدت الكرة ليسدد الركلة إلا أنه تباطئ كثيرا فيها وحاول أن يستلمها أولا، لم ينتظره مدافعي النادي الأهلي وشتتوا الكرة بعيدا.

وفي النهاية وبعد تبديلات عديدة من المدرب مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، لم تقدم أي شئ يذكر، لتنتهي المباراة بهزيمة النادي الأهلي في أولى مبارياته بدور المجموعات.

جدول مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يتصدر المجموعة الثانية فريق صن داونز الجنوب إفريقي بست نقاط حققها من انتصاره على الهلال السوداني والقطن الكاميروني، فيما يحل نادي الهلال في المركز الثاني بثلاث نقاط بعد فوزه على النادي الأهلي، وأما الأهلي فإن له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني ستحسم مركزه بالمجموعة، وكذلك القطن الكاميروني لأنه خسر مباراته هو الأخر أمام الفريق الجنوب إفريقي.