الأهلي يتطلع الى حسم صفقة مصطفى العش.. وكريستو ضمن الاتفاق مع إدارة زد

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع المدافع مصطفى العش بشكل نهائي، بعد اتفاق تم التوصل إليه مع إدارة نادي زد، يقضي بدفع مقابل مالي إلى جانب انتقال اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو إلى نادي زد ضمن الصفقة.

وأسفرت المفاوضات، التي استمرت خلال الأيام الماضية بين الطرفين، عن اتفاق شامل على كافة تفاصيل الصفقة، بما في ذلك القيمة المالية البالغة 70 مليون جنيه، ونسبة إعادة البيع المستقبلية. وسيتم خصم قيمة انتقال كريستو إلى زد من المبلغ المتفق عليه، على أن تُوقّع العقود رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، وذلك قبل مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

يُذكر أن مصطفى العش كان قد انضم إلى الأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي زد دون مقابل مالي، ونجح خلال فترة الإعارة في لفت الأنظار بأدائه المميز، ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى السعي لضمه نهائيًا.

الأهلي يستعد لمواجهة فاركو

من جهة أخرى، يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة نادي فاركو في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رحيل مرتقب لرامي ربيعة إلى العين الإماراتي

وفي سياق آخر، رحّب مسؤولو الأهلي بانتقال المدافع رامي ربيعة إلى صفوف نادي العين الإماراتي، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. يأتي ذلك في ظل إصرار اللاعب على الحصول على 35 مليون جنيه سنويًا، بينما توقف عرض الأهلي عند 20 مليون جنيه، مما أدى إلى تجميد المفاوضات منذ أكثر من أسبوعين.

وعلى الرغم من حاجة الأهلي إلى تدعيم الخط الخلفي، ورغبة النادي في استمرار ربيعة نظرًا لقيمته وخبرته، إلا أن الشروط المالية التي وضعها اللاعب حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وقد رفض ربيعة عروضًا من أندية مصرية، أبرزها عرض مغرٍ من نادي بيراميدز بقيمة 100 مليون جنيه لمدة موسمين، يحصل بموجبه على 50 مليون جنيه عند التوقيع، إلا أنه فضّل خوض تجربة احترافية خارج مصر. وتشير التقارير إلى أن نادي العين الإماراتي هو الوجهة الأقرب للاعب، خاصة بعد تلقيه عدة عروض من أندية في السعودية والإمارات.

ويغيب ربيعة عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، في وقت تقترب فيه علاقته بالنادي من نهايتها بشكل شبه رسمي.