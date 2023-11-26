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الأهلي يتصدر مجموعته بعد نهاية الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2023

محمد فريد عبد العزيز

حقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

نجح الأهلي في الانتصار بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي في ملعب السلام بالقاهرة، واحرز أهداف الأهلي كل من محمود كهربا وصلاح محسن وحسين الشحات.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي المباراة الثانية في دور المجموعات أمام فريق “يانج أفريكانز التنزاني” يوم 2 من الشهر القادم.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي في افريقيا

بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات فإن ترتيب مجموعة النادي الأهلي كالتالي:

الفريق عدد النقاط عدد المباريات
الأهلي 3 1
شباب بلوزداد 3 1
ميدياما 0 1
يانج أفريكانز 0 1

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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

حاصل على بكالوريوس تجارة، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة.

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