الأهلي يتسلم أول دفعات الدوري الأفريقي .. وهذا ما يتبقى له

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي تسلموا مؤخرا مبلغ مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وهو جزء من القيمة المالية المستحقة للفريق الأول لكرة القدم عقب مشاركته في بطولة الدوري الأفريقي الأخير في نسخته الأولى

خروج الأهلي من نصف نهائي الدوري الأفريقي

الأهلي شارك في البطولة وخرج من نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالخسارة في جنوب أفريقيا بهدف للاشئ والتعادل السلبي في القاهرة

حيث ان القيمة المالية المستحقة للفريق الذي يصل الى نصف النهائي كانت مليون و700 ألف دولار، وتسلم النادي الأهلي منهم قيمة مليون دولار

ويتبقى مبلغ الـ 7400 ألف دولار سوف يتم استلامهم على قسطين، الأول شهر فبراير المقبل والقسط الثاني في شهر يونيو

يذكر أن فريق النادي الأهلي حقق مؤخرا بطولة كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر في المباراة النهائية، ويدخل فترة توقف بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا القادمة