الأهلي يتأهل إلى الدور النهائي ويحطم الأرقام القياسية

حقق الأهلي المصري فوزا سهلا على الترجي التونسي بنتيجة 1/0 لصالح الأهلي، وبذلك يحجز مكانا في نهائيات دوري أبطال أفريقيا وينتظر المتأهل من الوداد المغربي وصن دوانز الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الترجي التونسي في عقر دارة في رادس بنتيجة 3/0 لصالح الأهلي، بثنائية للجنوب أفريقي بيرسى تاو، وهدف لكهرباء

كان السيطرة للأهلي المصري على معظم فترات اللقاء، وقد كلل تلك السيطرة، بنجاحهم في الدقيقة 22 في ترجمة سيادته على أرض الملعب إلى هدف حمل توقيع المتألق حسين الشحات، عندما استقبل تمريرة متقنة من الجنوب أفريقي بيرسى تاو وانفرد بالمرمى، وسدد لحظة خروج حارس الترجي، معلنا عن هدف الأهلي الوحيد في تلك المباراة ليكون مجموع النتيجة في التلقائيين 4/0 لصالح الأهلي المصري

الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينجح فى التأهل إلى الدور النهائي ويحطم الأرقام القياسية

وبتأهل الأهلي إلى النهائي، يكون الأهلي قد تأهل للمرة السادسة عشرة لنهائي دوري الأبطال منها عشر مرات حصل على البطولة القارية ليكون الأعلى في الحصول على دوري الأبطال في أفريقيا، وحصل الأهلي عدد خمس مرات على المركز الثاني، وللمرة الرابعة على التوالي يتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

وكان تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كالتالي

في حراسة المرمى: علي لطفي.

وفي الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد هاني- علي معلول- محمد عبد المنعم

وفي وسط الملعب: حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية.

وفي الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”- بيرسي تاو- حسين الشحات

وقد جاء تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي، كالتالي:

في حراسة المرمى: صدقي الطبشي.

وفي الدفاع: محمد بن علي- محمد أمين بن حميدة- محمد أمين توجاي- ياسين مريحا.

وفي الوسط: فوسيني كوليبالي- محمد علي بن رمضان- غيث الوهابي- محمد علي بن حمودة.

وفي الهجوم: معتز المدام- رشاد العرفاوي