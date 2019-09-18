الأهلي و الزمالك يواصلان استعداداتهم لمباراة كأس السوبر المصري 2019

يواصل فريق الأهلي لكرة القدم تدريبه اليومي على استاد تيتش حيث يؤدي الفريق مرتين مساء الأربعاء للتحضير لمواجهة الزمالك يوم الجمعة في كأس السوبر المحلية في برج العرب، حيث فاز الأهلي على بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت 2-0 يوم السبت في مباراة الذهاب من الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا.







صلاح محسن أم مروان محسن… من سيقود الأهلي؟







كان رينيه فايلر سعيدًا بالفوز في مباراته الأولى مع الأهلي، مشددًا على أن الفريق لديه ما يكفي من الوقت للاستعداد للزمالك في مباراة كأس السوبر المحلية المقرر عقدها في 20 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يختار فريق التدريب واحداً من المهاجمين مروان محسن أو صلاح محسن، وذلك لقيادة خط الهجوم للنادي الأهلي.

أقال النادي مديره الفني السابق مارتن لاسارتي، وذلك بعد إقصاء الفريق من كأس مصر بعد أن خسر أمام الأهرامات في دور الـ 16، كما يعتبر رينيه فايلر واحدً من المديرين الواعدين في أوروبا وكان أبرز ما في مسيرته هو إدارة العمالقة البلجيكيين أندرلخت لسنة واحدة.

الزمالك يواصل استعداداته للأهلي

يواصل الزمالك استعداداته تحت قيادة المدرب الصربي ميشو، حيث يستأنف النادي الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء على ملعب زامورا، حيث استراح اللاعبون بعد عودة الوفد الأبيض من السنغال بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأبيض أمام جينراسيون.







حيث فاز جينراسيون على الزمالك 2-1 خلال مباراته مساء السبت على ملعب لاديور في أتيس السنغال في مباراة الذهاب من الدور 32، وقدأكد ميشو أيضًا أن فريق كرة القدم السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد.

موعد مباراة كأس السوبر المصري 2019

يقام كأس السوبر بين الفائزين بلقب الدوري المصري وهو النادي الأهلي وبين الفائز بلقب كأس مصر وهو نادي الزمالك، هذه النسخة من كأس السوبر هي لموسم 2017/2018 عندما فاز الأهلي في الدوري المصري وفاز الزمالك في كأس مصر.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقام مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك رسميًا في 20 سبتمبر، بحضور مشجعي الفريقين البالغ عددهم 5 آلاف في ملعب برج العرب، وقد وصل وفد الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين، حيث حاول المدرب السويسري جمع معلومات عن الزمالك خلال حضور وفد الأهلي في غينيا وقبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.

في جلسة تدريب الزمالك، من المقرر أن يجرب ميشو خطته في مباراة كبيرة في بروفة للمباراة، و يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة على ملعب برج العرب، بحضور 10000 مشجع مقسم إلى 5000 معجب لكل فريق.

الأهلي يرفض مغادرة أحمد فتحي إلى الأهرامات

بعد الكثير من المناقشات والمفاوضات، رفض مسؤولو النادي الأهلي أخيرًا فكرة بيع مدافع الفريق أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019، وصرح مصدر داخل النادي الأهلي أن الأهرامات كانت في مفاوضات مكثفة مع إدارة ناديه على مدار الأيام الماضية للفوز بخدمات أحمد فتحي.

أيضاً دخل أحد الأندية الإماراتية في مفاوضات للتوقيع على فتحي، وأكد المصدر أن ممدوح العيد المدير التنفيذي لـ نادي بيراميدز يقود مفاوضات مع الأهلي، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لشراء اللاعب، لكن إدارة الأهلي ترفض فكرة بيع المدافع الدولي بسبب الحاجة إلى خدماته، وأضاف المصدر أن المدرب السويسري رينيه فايلر لعب أيضًا دورًا كبيرًا في رفض رحيل أحمد فتحي ، خاصة أنه أراد الاعتماد عليه بشكل أساسي.