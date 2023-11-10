الأهلي وضمك.. يايسله يواجه مصير نونو سانتو مع اتحاد جدة

يواصل أهلي جدة السعودي النتائج المتذبذبة تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفتي للفريق الأول، على الرغم من الانتدابات القوية التي أجرتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجحت إدارة أهلي جدة في ضم الرباعي العالمي روبرتو فيرمينو والإيفواري فرانك كيسي والجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، بعدما تكفل صندوق الاستثمار السعودي بقيمة الصفقات.

يايسله يقترب من الرحيل عن أهلي جدة

تسود حالة من الغضب والقلق لدي مجلس إدارة الأهلي السعودي، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في مسابقة دوري روشن، على الرغم من الصفقات القوية التي يمتلكها الألماني.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن يايسله يواجه خطر الإقالة من منصبه كمديرًا فنيًا لقلعة الكؤوس، بعد الإخفاقات الماضية.

وأوضحت أن الإدارة تضع علامات استفهام كبيرة على مستوى الفريق في كثير من المباريات، بعد التعادل مع ضمك بهدفين لمثلهما، بالرغم من تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة 2/0.

وشددت التقارير على أن يايسله من المحتمل أن يواجه نفس مصير البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لاتحاد جدة، بعدما ساءت النتائج وأدت لرحيله عن قلعة العميد.

يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الهلال في صدارة الدوري ب 32 نقطة، والنصر ثالثًا ب 28 نقطة.