الأهلي وضمك.. أهداف المباراة المجنونة والمثيرة في الدوري السعودي

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، على مواجهة ضمك أنام نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تفاصيل مباراة ضمك والأهلي

تقدم أهلي جدة في المباراة عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم قلعة الكؤوس بنتيجة 2/0، حيث ظن الجميع أن المواجهة حُسمت لصالح الأهلي بعد التقدم بهدفين على ضمك.

بينما قلص فاروق شافعي لاعب ضمك النتيجة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وقبل نهاية اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء تعادل اللاعب نيكولاى ستانسيو، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسط صدمة كبيرة من عشاق أهلي جدة.

أهداف مباراة ضمك والأهلي

بهذه النتيجة، يحل أهلي جدة في المركز الثالث ب 26 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز التاسع ب 15 نقطة.