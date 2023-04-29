الأهلي وريال مدريد وبرشلونة… مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة

ستُقام اليوم السبت الموافق 29-4-2023، العديد من المباريات في بطولات مختلفة حول العالم، ويتصدّرها لقاء الأهلي والرجاء المغربي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الرجاء، كما يلتقي صن داونز مع شباب بلوزداد والترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري، وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة مع ريال بيتيس، ويلعب ريال مدريد ضد الميريا.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

في دوري أبطال إفريقيا، سيكون هناك ثلاث مباريات اليوم، سيلعب صن داونز ضد شباب بلوزداد في الساعة 4 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، وسيلعب الترجي ضد شبيبة القبائل في الساعة 10 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، وسيلعب الأهلي ضد الرجاء في الساعة 10 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

في الدوري الإنجليزي، سيكون هناك ثلاث مباريات اليوم أيضًا، سيلعب كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد في الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيلعب برينتفورد ضد نوتينجهام فورست في الساعة 5 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وسيلعب برايتون ضد ولفرهامبتون في الساعة 5 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

في الدوري الإسباني، سيكون هناك ثلاث مباريات اليوم أيضًا، حيث سيلعب إلتشي ضد رايو فاليكانو في الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيلعب ريال مدريد ضد الميريا في الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيلعب برشلونة ضد ريال بيتيس في الساعة 10 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

ستقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها عبر العديد من القنوات، منها Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD، Alkass HD، SSC EXTRA 1 HD، وbeIN Sports AFC HD.