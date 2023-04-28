الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم جنوب إفريقيا

يهدف مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يرأسه محمود الخطيب، إلى تعزيز خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، قبل بدء الموسم الجديد.

وفقًا لما نشره موقع “TheSouthAfrican” الجنوب إفريقي، يتابع الأهلي مهاجم فريق مارومو جالانتس، رانجا شيفافيرو، بعد أن لفت الأنظار بتألقه في الفترة الأخيرة.

وفي مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، سجّل المهاجم شيفافيرو من فريق مارومو جالانتس هدفًا رائعًا في مرمى بيراميدز، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأفادت المصادر بأن الأهلي يتنافس مع الزمالك ويونغ أفريكانز التنزاني على التعاقد مع مهاجم مارومو جالانتس، رانجا شيفافيرو.