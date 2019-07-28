الأهلي والزمالك من يتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 في مباراة القمة 117

يتراقب جميع متابعي الدوري المصري مباراة القمة 117 المقبلة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2019، لأنها مباراة فاصلة في تحديد من سوف يحتل قمة بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطبيعة الحل والمعتاد في بطولة الدوري يرتفع حدة السراع بين أكبر الأندية في مصر على الاحتفاظ بالقب، ويتربع نادى الزمالك على قمة الدوري الممتاز لهذا العام في غياب للنادي الأهلي عن المنافسة، ولكن بعد عودة النادي الأهلي للبطولة وتحقيق الانتصارات في المباريات اقترب الفارق إلى أن وصل إلى نقطتين، لصالح نادى الزمالك الذي أضاع الكثير من النقاط بسبب النتائج الغير جيدة للنادي وكثرة التعادلات في المباريات، أخرها التعادل الإيجابي مع نادى المقاولين بنتيجة 2-2.

ومن خلال النتائج المخيبة إلى أمال جماهير نادى الزمالك، تجدد أمال جماهير نادى الأهلي في أحزاز لقب البطولة لهذا العام بعد أن اقترب الفارق بين النادين إلى نقطتين فقط، لذلك يسعا النادي الأهلي إلى الفوز بالمباراة القمة القادمة ليصل إلى صدارة الدوري المصري الممتاز هذا العام لأول مرة، أما من جانب نادى الزمالك فلابد من تحقيق الفوز للمحافظة على صدارة الدوري ولتساع الفارق إلى خمس نقاط، لذلك هذه القمة المقبلة بين النادين الأهلي والزمالك لها طابعها الخاص، وتتشوق الجماهير لمشاهدة المباراة ومساندة فريقها من خلال كافة الوسائل الإذاعية.

القمة 118 بين الأهلي والزمالك

الأهلي مركز أول برصيد 80 نقطة. الزمالك مركز ثاني برصيد 72 نفطة. الأهرام مركز ثالث 70 نقطة.

إحصائيات قبل مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز 2019