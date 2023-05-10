بعد آلام العضلة الضامة.. الأهلي يحسم الجدل بشأن مشاركة حسين الشحات أمام الترجي

كشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الدكتور “أحمد أبو عبلة”، نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة باللاعب حسين الشحات نجم الفريق، وذلك بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى الدولة التونسية الشقيقة لمواجهة فريق الترجي في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم.

هل يشارك حسين الشحات في مباراة الترجي؟

وأضاف “أبو عبلة” من خلال تصريحات صحفية منذ قليل أن نجم الفريق “الشحات” جاهزاً للمشاركة في مباراة الترجي، وذلك بعد الفحوصات التي أجريت للاعب في القاهرة قبل السفر إلى تونس.

وأوضح الجهاز الفني أن حسين الشحات اشتكي من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وذلك عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش خلال الساعات الماضية، وذلك للاطمئنان على حالته، والتعرف على فرص مشاركته مع الفريق في مواجهة الترجي.

جاءت نتيجة الأشعة التي أجراها نجم فريق النادي الأهلي مطمئنة، حيث أكد الجهاز الطبي بالفريق أن الشحات جاهز للمواجهة القادمة أمام الترجي،في مباراة قوية ينتظرها العديد من عشاق الدائرة المستديرة الأفريقية وخاصة المصرية والتونسية.

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من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن مباريات ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، كل التوفيق للفريقين بأداء مباراة قوية تليق بالكرة العربية والأفريقية.