“الأهلي والترجي” موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2024

يبحث محبي كرة القدم الأفريقية وتحديداً جمهور النادي الأهلي عن موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2024 والتي ستجمع بين فريقي الأهلي والترجي.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب على ستاد القاهرة، بينما فريق الترجي تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024 بين الأهلي والترجي يوم 18 من شهر مايو المقبل، بينما مباراة الإياب ستقام يوم 25 من نفس الشهر.

وسوف تقام مباراة الذهاب بين النادي الأهلي ونادي الترجي على ملعب رادس، ومباراة الإياب ستقام في مصر على استاد القاهرة.