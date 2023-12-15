الأهلي والاتحاد في قمة سعودية نارية في كأس العالم للأندية 2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، يوم الجمعة 15 ديسمبر، إلى مدينة بريدة السعودية، لمتابعة قمة نارية تجمع بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

يدخل الأهلي المباراة متسلحًا بلقبه القاري الأخير، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا، فيما يأمل الاتحاد في تحقيق مفاجأة والوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

المركز اللاعب 1 حراسة المرمى: محمد الشناوي 2 خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد 3 خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي 4 خط الهجوم: بيرسي تاو، حسام حسن 5 خط الدفاع: كريم فؤاد 6 خط الوسط: محمد مجدي أفشة 7 خط الهجوم: حسين الشحات 8 احتياطي: علي لطفي 9 احتياطي: محمود متولي 10 احتياطي: رامي ربيعة 11 احتياطي: أحمد حمدي 12 احتياطي: طاهر محمد طاهر 13 احتياطي: أحمد عبد القادر 14 احتياطي: محمد شريف 15 احتياطي: صلاح محسن 16 احتياطي: أحمد نبيل كوكا

أبطال إفريقيا في مواجهة الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 🦅#يلا_يا_أهلي | #الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/oiIMGYa7ad — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 12, 2023

مارسيل كولر 🗣️ 💬 واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/SHHIB9USCZ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 14, 2023

ويمتلك الأهلي تاريخًا حافلًا في البطولة، حيث سبق له الفوز بها مرتين، في عامي 2005 و2020، فيما يشارك الاتحاد للمرة الثانية في البطولة، بعد مشاركته الأولى في عام 2005.

توقيت المباراة

ويلتقي الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 العربية، وقناة beIN Sports HD 3 الفرنسية، وقناة beIN Sports HD 4 التركية.

التوقعات

يُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك كل فريق إمكانيات هجومية مميزة، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى نصف النهائي.

ويتوقع أن يعتمد الأهلي على خط هجومه المكون من بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، فيما يتوقع أن يعتمد الاتحاد على خط هجومه المكون من روماريو دا سيلفا، وعبد المجيد الصليهم، وعبد الرحمن العبود.

تُعد مباراة الأهلي والاتحاد من أهم مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، ويتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة، وينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.