الأهلي وأوراوا.. أهداف فوز المارد الأحمر العريض (شاهد بالفيديو)

حقق الأهلي الفوز على نظيره أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2023.

واستطاع الأهلي الحصول على الميدالية البرونزية بمونديال الأندية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

تفاصيل مباراة الأهلي أوراوا الياباني

جاء الهدف الأول في المباراة للمارد الأحمر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، فيما سجل الأهلي الهدف الثاني من خلال بيرسي تاو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما قلص خوسي كانتي الفارق لأوراوا الياباني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل أوراوا الياباني في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني عن طريق شولز من ضربة جزاء،

وأضاف الأهلي الهدف الثالث من خلال شيو كويزومي في الدقيقة 60 بالخطأ في مرماه.

بينما سجل علي معلول الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2.

وكان الأهلي قد خسر بهدفين نظيفين من نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعدما كان الفريق مسيطر المباراة في الشوط الأول، لكن خلال النصف الثاني من المباراة تراجع الأداء البدني.

فيما تلقى أوراوا الياباني هزيمة ثقيلة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، لينجح السيتي في الصعود للمباراة النهائية وضرب موعدًا ناريًا مع فلومينينسي البرازيلي.

أهداف مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥 الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥 الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽🔥 الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023