الأهلي محافظاً على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الأهلي والزمالك الثلاثاء

واصل النادي الأهلي مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز محافظاً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، ويحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات في منافسات الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني خلف الأهلي برصيد 20 نقطة، فيما يلي سوف نوضح لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لجميع الفرق وذلك بعد مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

احتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعهم من 7 انتصارات وتعادل وحيد، وذلك بعد مباراته اليوم أمام نادي فاركو على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث انتهى اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما يليه في المركز الثاني نادي الزمالك برصيد 20 نقطة جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بالتفصيل:

النادي الأهلي 22 نقطة. نادي الزمالك 20 نقطة. نادي فيوتشر 15 نقطة. نادي بيراميدز 17 نقطة. نادي غزل المحلة 16 نقطة. نادي الاتحاد السكندري 15 نقطة. نادي سيراميكا كليوباترا 11 نقطة. نادي المقاولون العرب 10 نقاط. نادي طلائع الجيش 10 نقاط. نادي فاركو 7 نقاط. النادي المصري 7 نقاط. نادي سموحة 7 نقاط. البنك الأهلي 6 نقاط. نادي الإسماعيلي 6 نقاط. نادي إنبي 6 نقاط. نادي أسوان 6 نقاط. نادي الداخلية 4 نقاط. نادي حرس الحدود 3 نقاط.

وجاء هذا الترتيب للدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري

جاءت نتائج مباريات يوم الثلاثاء وختام الجولة الثامنة على النحو التالي: