الأهلي في الصدارة.. الفيفا يُعلن تصنيف أفضل الأندية الأفريقية بالنقاط

جاء النادي الأهلي في صدارة أفضل الأندية الأفريقية في التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حيث أصدر الفيفا قبل قليل تصنيف أفضل الأندية في كل قارة، وجاء الهلال السعودي في صدارة ترتيب الأندية الآسيوية، بينما جاء الأهلي المصري في صدارة ترتيب الأندية الأفريقية، وكان النادي الأهلي ضمن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بعد أن فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين بجانب نادي الوداد المغربي.

ترتيب أفضل الأندية الأفريقية

يأتي ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا من أجل توضيح الفرق التي ستتأهل إلى كأس العالم للأندية، حيث تأهل الأهلي والوداد إلى البطولة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، بينما تبقى مقاعد فارغة للفرق الأخرى، لذلك أعلن الاتحاد عن ترتيب كل فريق، وجاء الأهلي في الصدارة برصيد 110 نقطة، فيما جاء الوداد بالمركز الثاني برصيد 102 نقطة، وصنداونز الثالث برصيد 81 نقطة وهو قريب من التأهل للبطولة.

جدول ترتيب الفرق

جانب الأهلي يتواجد من مصر نادي الزمالك والذي يمتلك فرصة ضعيفة من أجل المشاركة في كأس العالم 2025 حيث يأتي في المركز 12 برصيد 28 نقطة، ويأتي جدول ترتيب أفضل أندية أفريقيا كالتالي: