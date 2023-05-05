الأهلي بطل السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه | بهدف علي معلول من ضربة جزاء

حقق النادي الأهلي فوزاً غالياً على بيراميدز بعد مباراة مارثونية وشوطين اضافيين في مباراة السوبر المصري وبذلك حقق الاهلي بطلاً لكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، كان بيراميدز لعب مباراة السوبر المصري بديلاً لنادي الزمالك بعد اعتذار الفارس الأبيض عن المشاركة بسبب تخبط الاتحاد المصري ولجنة المسابقات واهدار حق الزمالك في ايقاف عقوبة اللاعب محمد كهربا، نادي بيراميدز والأهلي قدموا مباراة قويه وكان نادي بيراميدز قريباً من المرمى ولكن براعة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي وتألقه جعلته يحافظ على نظافة شباكه خلال شوطي المباراة، انتهى شوطي المباراة الأصلي بالتعادل السلبي 0-0 واتجه الفريقان الى الأشواط الاضافية وتمكن نادي الأهلي من التقدم واحراز هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقه 6 من الشوط الاضافي الأول سجلها ببراعة علي معلول لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

دخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي – علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني – حمدي فتحي – القندوسي – مروان عطية – أحمد عبدالقادر – محمد شريف – بيرسي تاو، بينما تشكيل نادي بيراميدز أحمد الشناوي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي – أحمد توفيق – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – ابراهيم عادل – فخري لاكاي.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع البطولات

خلال الـ 18 مباراة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لصالح نادي بيراميدز وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل النادي الأهلي 22 هدفاً فى شباك بيراميدز وسجل نادي بيراميدز 12 هدف

مواجهات الأهلي وبيراميدز ( 18 ) مباراة | فاز الأهلي ( 9 ) | فاز بيراميدز في ( 5 ) | وتعادلا ( 4 )

سجل الأهلي ( 23 هدف ) | سجل بيراميدز ( 12 هدف )

الأهلي 0-0 بيراميدز | موسم 2014-2015 | الدوري المصري الأهلي 5-0 بيراميدز | موسم 2014-2015 | الدوري المصري الأهلي 1-0 بيراميدز | موسم 2017-2018 | الدوري المصري الأهلي 1-0 بيراميدز | موسم 2017-2018 | الدوري المصري الأهلي 0-1 بيراميدز | موسم 2017-2018 | كأس مصر الأهلي 1-2 بيراميدز | موسم 2018-2019| الدوري المصري الأهلي 0-1 بيراميدز | موسم 2018-2019| الدوري المصري الأهلي 0-1 بيراميدز | موسم 2018-2019 | كأس مصر الأهلي 2-1 بيراميدز | موسم 2019-2020 | الدوري المصري الأهلي 0-0 بيراميدز | موسم 2019-2020 | الدوري المصري الأهلي 0-0 بيراميدز | موسم 2020-2021| الدوري المصري الأهلي 2-2 بيراميدز | موسم 2020-2021 | الدوري المصري الأهلي 3-0 بيراميدز | موسم 2021-2022 | الدوري المصري الأهلي 2-1 بيراميدز | موسم 2020-2021 | كأس مصر الأهلي 0-2 بيراميدز | موسم 2021-2022 | الدوري المصري الأهلي 3-0 بيراميدز | موسم 2022-2023| الدوري المصري الأهلي 2-1 بيراميدز | موسم 2021-2022 | كأس مصر الأهلي 1-0 بيراميدز | موسم 2021-2022 | السوبر المصري



المباراة رقم ( 18 ) في تاريخ لقاءات الفريقين وكانت أول مباراة تجمع الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري وحقق الأهلي فيها الفوز ليتوج بطلاً لكأس السوبر المصري 2021-2022