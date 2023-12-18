الأهلي المصري وفلومينينسي.. الموعد والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يترقب عشاق كرة القدم العربية والمصرية مواجهة قوية ومثيرة تجمع الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان المارد الأحمر المصري قد حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور ربع النهائي من المونديال.

تفاصيل مباراة الأهلي واتحاد جدة

شهدت مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي تألق واضح وكبير للعديد من اللاعبين وعلى رأسهم الرباعي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، بالاضافة إلى بيرسي تاو.

جاءت أهداف الأهلي الثلاثة عن طريق علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما قلص كريم بنزيما النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ووصلت بعثة فلومينينسي البرازيلي نهاية الأسبوع الماضي، حيث فضّل الجهاز الفني للفريق البرازيلي الوصول مبكرًا للمملكة العربية السعودية من أجل متابعة مباراة الأهلي أمام نظيره اتحاد جدة للتعرف على نقاط القوة والضعف لدي الفريقين قبل مواجهة أحدهم في الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب الملك عبد الله الدولي.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وفلومينينسي

تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة، والتي تُقام على أرض المملكة.

الجوهرة المشعة تحتضن مواجهة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي المونديال#نشرة_الأخبار | #SSC pic.twitter.com/3nrqVVjjW9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 17, 2023

معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

يقوم المعلق المصري مدحت شلبي بالتعليق على المباراة، بعدما علق من قبل على لقاء الأهلي واتحاد جدة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.