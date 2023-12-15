الأهلي المصري واتحاد جدة.. أجواء مثيرة قبل القمة المرتقبة بـ كأس العالم للأندية (فيديو)

يترقب الجماهير السعودية والمصرية بصفة خاصة والعربية على وجه العموم الموقعة المنتظرة والتي تجمع اتحاد جدة بنظيره الأهلي المصري، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان اتحاد جدة السعودي قد حقق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، في إفتتاح مونديال العالم.

كولر يبحث عن تصحيح مسار الأهلي

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تصحيح مسار المارد الأحمر بعد النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية.

فلم يحقق الفوز في الثلاث مباريات الماضية، حيث تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق، في مسابقة الدوري العام المصري، بينما تعادل بنفس النتيجة مع يانج أفريكانز، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما تعادل بدون أهداف أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالشامبيونزليج الإفريقي.

جاياردو يرغب في الصعود

في المقابل، يرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، في تحقيق الانتصار والصعود لنصف نهائي مونديال الأندية، وذلك من أجل المنافسة على اللقب.

ويتمنى جاياردو في تكرار المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، بعدما شهد اللقاء تقديم لاعبي العميد مستويات كبيرة ومميزة طوال الشوطين.

أجواء مثيرة قبل موقعة الأهلي المصري واتحاد جدة

نشر عدد من جماهير اتحاد جدة عددًا من مقاطع الفيديو قبل الموقعة المرتقبة أمام الأهلي، حيث سيقوم جماهير العميد بتقديم لوحة مميزة “تيفو” خلال مباراة الأهلي، حيث ستكون خلف مرمى العميد في مباراته مع المارد الأحمر حسب ما جاء في أحد الفيديوهات.