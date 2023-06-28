الأهلي السعودي يُغري رياض محرز بـ 43 مليون جنيه إسترليني لضمه من مان سيتي

فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة قوية بأن النادي الأهلي السعودي سيحاول إقناع الجناح الجزائري الدولي، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بالانضمام لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بالراقي في سوق انتقالات صيف العام الحالي.

الأهلي السعودي يغري رياض محرز براتب ضخم

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن:

“الأهلي السعودي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي، علمًا بأن رياض محرز قد لعب مع مانشستر سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالهم 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا”

وسبق أن قال الصحفي الكاتب في موقع “ذا أثلتيك”، سام لي، فيما يتعلق بشأن موقف النجم الجزائري، رياض محرز، قائلًا: “لا أعتقد أن رياض محرز أغلق باب انتقاله إلى دوري روشن السعودي بشكل كامل، ولكنه ليس متحمسًا”.

الصحفي سام لي يوضح موقف محرز من عرض أهلي جدة

ونوه الصحفي الشهير سام لي، خلال تصريحاته لـ”العربية” السعودية، على أن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل هو خيار أمام النجم الجزائري، ولكن سيسعده البقاء في صفوف مانشستر سيتي.

وواصل في ذات السياق بأن: “ولا أعتقد أيضًا بأن مانشستر سيتي متحمس لرحيل رياض محرز، ولكن إذا كان هناك عرض مالي كبير، فإذا قدم نادٍ عرضًا بـ50 مليون مثلًا، فسيرى مسؤولو السيتي أن هذه صفقة جيدة جدًّا للاعب عمره 32 عامًا”.