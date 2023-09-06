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الأهلي السعودي يوجه أنظاره لضم علاء حجي من الوحدة في الصيف الحالي

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية بأن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة علاء حجي أصبح الاسم المتاح الوحيد في خط الوسط لنادي ‎الأهلي السعودي بعد تعثر المفاوضات مع أغلب اللاعبين.

الأهلي السعودي يوجه أنظاره لضم علاء حجي

علاء حجي لاعب الوحدة - المصدر: صور جوجل

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الأهلي السعودي يوجه أنظاره لضم علاء حجي

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي “نايف العتيبي” فقد أصبح علاء حجي، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، هو الاسم المتاح أمام إدارة النادي الأهلي لتدعيم مركز خط الوسط.

يأتي اختيار علاء حجي، نتيجة تعثر المفاوضات مع أغلب اللاعبين المحليين في الفترة الصيفية الحالية، علما بأنه يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب يبلغ 6 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يسعى لتقديم عرض حاسم من أجل ضم علاء الحجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 في الدوري السعودي، يوم 7 من سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام فقط، وستكون الفرصة مواتية أمام الأندية لإبرام مزيد من الصفقات خلال تلك المدة.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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تعليق 1
  1. مهدي عراقي يقول

    اود لو اصبح مذيع كره القدم لدي المؤهلات

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