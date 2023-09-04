الأهلي السعودي ينافس الاتحاد على ضم محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي

فجر الصحفي الإنجليزي الشهير، بن جاكوبس، عضو رابطة الكتاب البريطانيين، مفاجأة نارية بشأن آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح - المصدر: صور جوجل

وجاء ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن وفد الاتحاد السعودي قد وصل إلى العاصمة البريطانية، لندن، وعلى استعداد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب ليفربول.

الأهلي السعودي ينافس الاتحاد على ضم محمد صلاح

وبحسب ما ذكره “بن جاكوبس” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة موقع «تويتر» فإن ليفربول لا يزال عند موقفه بأن محمد صلاح ليس للبيع، وأن اتحاد جدة لا يزال متمسكًا باللاعب وسيعرض 200 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب.

ونوه بن جاكوبس على أن رغبة نادي الاتحاد وقتاله المستميت لضم محمد صلاح في الصيف الجاري وعدم الانتظار الموسم المقبل، هي أنه غير مضمون ضم اللاعب في حالة الانتظار لصيف 2024.

ونوه بن جاكوبس على أن الهلال والأهلي السعوديين يأتيان ضمن الأندية المحتمل التي يصبح لها الأولوية في ضم صلاح، في حالة العودة، مشيرًا إلى ان اسم الهلال تردد هذا الموسم حيث كان اللاعب ضمن أولوياتهم مع ميسي، وأصبح الآن آهلي جدة أيضًا ضمن الاحتمالات.

واختتم بن جاكوبس تغريداته مؤكدًا أن ليفربول هادئ تمامًا بشأن الوضع وثابت على موقفه مضيفًا أن صلاح أيضًا كان في الأصل لعام 2024 فقط، لذا فإن تأخر المفاوضات جعلت خطوة ضمه صعبة التنفيذ.