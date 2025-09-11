الأهلي السعودي يكافئ نجمه المتألق بعقد جديد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، اتخاذ قرارا حاسما بشأن أحد أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذي تألق بشدة خلال الفترة الماضية، وساهم في التتويج بالبطولات القارية والمحلية.

واتخذت إدارة “الراقي” قرارها سريعا بفتح ملف تجديد عقد النجم البرازيلي الدولي روجر إيبانيز، مدافع الفريق الأول، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، سوف تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم تجديد عقد المدافع البرازيلي المتألق لمدة موسمين إضافيين، ليضمن بقاءه مع الفريق المنتمي إلى مدينة جدة، حتى عام 2029.

ونوه التقرير الصادر عن جريدة “الرياضية” أن الفكرة تلقى قبولًا من جانب الطرفين، ومن المُقرر أن يتم حسم التفاصيل كافة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة المدرب ماتياس يايسله.

ماذا قدم إيبانيز مع الأهلي السعودي؟

يُعتبر روجر إيبانيز من أبرز عناصر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ الانتقال إليه في صيف 2023 قادما من روما الإيطالي؛ إذ ساهم في نيل الفريق لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

دافع روجر إيبانيز عن شعار النادي الأهلي منذ انضمامه إليه في 82 مباراة رسمية بجميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة أخرى لزملائه.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي 2025/2026.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة بين الراقي وفرسان الدهناء، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب “الأمير عبد الله الفيصل” في جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق عبر منصة ثمانية (thmanyah)، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي وجميع البطولات السعودية، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.