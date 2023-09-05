الأهلي السعودي يقترب من ضم سعد بالعبيد من التعاون في الصيف الحالي

يستمر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، في جهوده من أجل إتمام صفقة شراء لاعب فريق التعاون، سعد بالعبيد.

سعد بالعبيد - المصدر: صور جوجل

الأهلي يقترب من ضم سعد بالعبيد من التعاون

وتوصل مسؤولي النادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع التعاون لشراء عقد اللاعب سعد بالعبيد لاعب الفريق الأول لكرةالقدم بسكري القصيم.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب سعد بالعبيد قد انضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ سوق انتقالات صيف 2020.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في المواجهات الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، لكنه خسر في الجولة الخامسة بنتجة 5-1 من الفتح

ونجح فريق الأهلى السعودى يحقق الفوز في أول 4 مباريات من موسم دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على كل من: الحزم، الخليج، الأخدود، والطائى، قبل الخسارة اليوم.