الأهلي السعودي يقترب من حسم صفقة دينيس زكريا نجم موناكو

نجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي موناكو الفرنسي بشأن انتقال لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط الأهلي لتدعيم تشكيلته بلاعبين جدد قبل انطلاق منافسات دوري روشن، حيث يرى المدرب الألماني ماتياس يايسله أن زكريا سيكون إضافة قوية لتعويض رحيل البرازيلي ألكسندر جوميز، الذي غاب لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وبحسب تقارير فرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً وافق على العرض المقدم من الأهلي، في صفقة وصفت بالكبيرة من الناحية المالية، بعد أن اتفقت جميع الأطراف على التفاصيل النهائية للعقد.

زكريا، الذي سبق له تمثيل يوفنتوس الإيطالي، يُعد من أبرز لاعبي الوسط الدفاعيين في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وشارك بقميص موناكو في 63 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة، وهو أفضل معدل هجومي له منذ بداية مسيرته.

ومن المتوقع أن لا تؤثر هذه الخطوة كثيراً على مكانته في المنتخب السويسري، إذ يركز اللاعب حالياً على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مع الأهلي.