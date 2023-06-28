الأهلي السعودي يستهدف نجم برشلونة في صفقة صيفية مثيرة!

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يعود الأهلي من جديد إلى دوري المحترفين السعودي بعد قضاء موسم واحد في دوري “يلو” للدرجة الأولى. ومن المقرر أن يشارك الفريق في بطولة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لما ذكره الصحفي “فيران كورياس”، يتطلع الأهلي للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، وهو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني.

وأكد الصحفي الإسباني أن النادي السعودي قد قدم عرضًا مغريًا يمتد لمدة ثلاث سنوات لكيسيه، في حين يرغب برشلونة في الحصول على 30 مليون دولار مقابل بيع اللاعب.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي وكيسيه، سيتمكن برشلونة من ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وهو لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، والذي يُعَدّ هدفًا كبيرًا لفريق النصر.

وقد حصل بروزوفيتش على الموافقة للانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في السيولة المالية التي تعتبر عقبة كبيرة أمام ضم اللاعب، وهذا ما يُمكِن للأهلي حله في حال تمكن من ضم كيسيه.

يجدر بالذكر أن كيسيه يُعَدّ لاعباً احتياطياً في برشلونة، على الرغم من تألقه في بعض الفترات التي شارك فيها وسجل هدف الفوز للفريق الكتالوني في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مما أقرب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.