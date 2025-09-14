الأهلي السعودي يرسل خطابًا رسميًا إلى لجنة التحكيم بعد لقاء الاتفاق.. ما السبب؟

تقدم النادي الأهلي السعودي باعتراض رسمي، على قرارات التحكيم في مباراته الماضية أمام الاتفاق، أول أمس الجمعة، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025/2026.

يتساوى الأهلي مع الاتفاق في عدد النقاط، بعد التعادل السلبي بينهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “إيجو” في الدمام، حيث رفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط.

وكان “الراقي” بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله قد انتصر على نيوم (1-0)، فيما تغلب “فرسان الدهناء” بقيادة سعد الشهري على الخلود (2-1)، في الجولة الأولى من دوري روشن.

الأهلي السعودي يشكو حكم مباراة الاتفاق

بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن النادي الأهلي وجه خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة النواخذة الماضية.

وصرح ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم أهلي جدة السعودي، عن أخطاء التحكيم بالقول: “هناك ضربتا جزاء لم تحتسب للأهلي في مواجهة الاتفاق، وأرسلنا خطابًا إلى لجنة الحكام”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الراقي: “الخطاب يتضمن طلب تسجيل صوتي كامل لما حدث بين حكم الساحة والفيديو، وطلب موقف من لجنة الحكام في اختيار كفاءات لتقنية الفيديو”.

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز المصري

يحين موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتضن ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، معقل الراقي، مباراة الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات مباريات بطولة كأس القارات للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي؟

يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي بشكل مباشر في كأس إنتركونتيننتال 2025 من خلال شاشة تطبيق “شاهد”، عبر الإنترنت.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

فاز بيراميدز مساء اليوم الأحد، على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

احتضن ملعب «الدفاع الجوي/ 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح النجم المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم اللاعب البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز اليوم في الدقيقة الـ 85، من عمر المواجهة.