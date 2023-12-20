الأهلي السعودي يخطط لضم إيموبيلي من لاتسيو في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة “La Gazzetta Dello Sport” الإيطالية الشهيرة، بأن اللاعب الإيطالي المخضرم، تشيرو إيموبيلي، لاعب وقائد فريق لاتسيو الإيطالي، على رادار النادي الأهلي السعودي خلال الصيف المقبل.

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - مصدر الصورة: جوجل

الأهلي السعودي

ويطمح النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إلى مواصلة مطاردة الهلال والنصر في مقدمة الدوري السعودي، الذي عاد إليه بعد موسم مفاجئ في دوري يلو.

ويحتل الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

الأهلي السعودي يخطط لضم إيموبيلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن مسؤولي النادي الأهلي السعودي يرغبون في نيل توقيع مهاجم لاتسيو، حيث سيتم تقديم راتب سنوي له قيمته نحو 35 مليون يورو للحصول على خدماته في يونيو القادم.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك عددا من الأندية السعودية، أبرزها الشباب، تريد ضم تشيرو إيموبيلي في انتقالات الصيف الماضي، ولكن الأمور تعثرت بسبب عدم تقديم عروض رسمية.

وفوق ذلك، فإن هناك رغبة قوية من جانب تشيرو إيموبيلي في البقاء ضمن صفوف لاتسيو للعب في دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن إيموبيلي البالغ من العمر 33 عامًا، يلعب لصالح نادى لاتسيو الإيطالي منذ عام 2016، بعدما انضم إليه من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة موسم واحد، وعلاوة على ذلك يلعب في صفوف منتخب إيطاليا منذ 2014.