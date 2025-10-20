عاجل| الأهلي السعودي يحقق رقم قياسي جديد بعد الفوز على الغرافة 4-0 ورياض محرز يصل إلى هذا الإنجاز

حقق فريق النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته الحالية، حيث أصبح أول نادي يلعب 21 مباراة متتالية في تاريخ البطولة الآسيوية دون أي خسارة.

وفاز الأهلي الليلة على نظيره القطري بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة غرب بنظامها الجديد للمرة الثانية.

وأحرز أهداف الملكي الليلة كل من: إينزو ميو في الدقيقة 32، كما سجل اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه هدفين في الدقيقة 38 و الدقيقة 41، واختتم صالح أبو الشامات سيل الأهداف الملكية في الدقيقة 76.

رياض محرز يصنع الإنجازات

وفي ذات السياق، استطاع النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل رقم قياسي خاص جديد، حيث صنع هدفا رائعا بتمريرة ولا أروع ليكسر رقم النجم السوري عمر السومة، وبات أسرع لاعب في تاريخ الأهلي السعودي، حيث وصل إلى صناعة الهدف +20 كإسهامات تهديفية في دوري أبطال آسيا.

ونجح محرز في الوصول إلى هذا الرقم المميز بعد أن سجل 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 16 مواجهة فقط شارك فيها خلال البطولة القارية، بينما حقق السومة ذات الرقم بعد 24 مباراة.

وأكد محرز تفوقه في كونه ثاني أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف مع معقل الأسود في تاريخ نخبة آسيا، ليتجاوز النجم البرازيلي السابق فيكتور سيموس الذي يحوز 18 إسهاما، بينما يتفوق السومة على سيموس بـ 27 إسهام.

واستطاع النجم الجزائري أن يكون الأكثر إسهاما بالأهداف في نسخة واحدة بالبطولة (النسخة الماضية التي توج الأهلي بها) منذ عام 2012، وذلك بتأثيره الواضح في تتويج الأهلي، حيث أحرز 9 أهداف، وساهم بثمانية تمريرات حاسمة، ليكون ما فعله الليلة مواصلة لمسيرة العطاء وتأكيدا على فوائده الكبيرة.

وحتى الآن، لعب محرز مع الأهلي 90 مباراة، سجل خلالها 31 هدفا، وصنع 41 تمريرة حاسمة، وحقق لقبين هما: دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولة كأس السوبر السعودي.

الأهلي يتصدر المجموعة الثانية

وبهذا الفوز على الغرافة القطري فقد ارتقى الأهلى إلى قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يليه الوحدة الإماراتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف.

وتجمد رصبد الغرافة عند النقطة الثالثة، ويقبع في المركز الثامن بعد تلقيه الخسارة الثانية بالمرحلة الخاصة بالمجموعات.