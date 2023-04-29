الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي للهلال “ثقتنا كبيرة في الفوز، وبإذن الله تكتمل الفرحة في الإياب”

تلقى فريق الهلال السعودي دعمًا معنويًا كبيرًا قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام مساء اليوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي، وقد غرد الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية عبر تويتر، متمنيًا كل التوفيق لفريق الهلال بمثابة ممثل الوطن في هذه المباراة المهمة.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي يعرب عن ثقته في فوز الهلال

أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن ثقته في فوز الهلال على أوراوا ريد دياموندز، مؤكدًا أنه يتوقع اكتمال الفرحة بعد مباراة الإياب.

كما تمنى قائد الوحدة السابق، سلطان اللحياني، التوفيق للهلال وأعرب عن ثقته بالفوز، وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في تغريدة على تويتر عن تمنياته بالتوفيق للفريق في المباراة، ونشر دوري روشن للمحترفين على حسابه على تويتر الدعم للهلال في مهمته الهامة للحفاظ على اللقب.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

يبدأ لقاء الهلال وأوراوا في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل أحداث المباراة على عدة قنوات فضائية بما في ذلك Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

الشلهوب يشارك في حفل رفع الكأس

ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن محمد الشلهوب، نجم الهلال السعودي السابق، سيشارك في حفل رفع الكأس قبل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وستكون لحظة مميزة للجماهير حين يدخل الشلهوب ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لرفع كأس البطولة لعام 2022 وتقديمها للاعبين والجمهور قبل بدء المباراة.