الأقرب لتدريب مُنتخب مصر والإعلان خلال ساعات

اتحاد الكرة المصري يقترب من الإنتهاء للإعلان عن الجهاز الفني للفراعنة في الفترة القادمة وسوف تشهد هذه الفترة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون 2021 وتصفيات كأس العالم المقامة في قطر 2022، وقد استقرت اللجنة الخُماسية التي تقوم بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني والمُشرف العام محمد فضل بتولي مسؤلية الإفصاح عن المُدير الفني الجديد للمُنتخب الوطنى الأول خلال الساعات المُقبلة خلفاً للمُدرب السابق المكسيكي خافيير أجيري والذي رحل بعد خسارته في مصر ووسط الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية وإخفاقه في اجتياز دور ال 16.







أسماء المرشحين لتدريب المنتخب المصري

أكد عمرو الجنايني بإعتباره رئيس اللجنة الخُماسية عن 5 مرشحين للأختيار من بينهم لتدريب المُنتخب المصري وهم







حسن شحاتة.

حسام البدرى.

حسام حسن.

إيهاب جلال.

أحمد حسام (ميدو).

أبرز إنجازات المُرشحين لتدريب المنتخب

حسن شحاتة

الحصول على ثلاثية افريقيا 2006، 2008، 2010 غير مسبوقة

أحسن مدرب في افريقيا 2008

دورة الألعاب العربية في عام 2007

دورة حوض وادي النيل في عام 2011

حسام البدري

حقق مع النادي الأهلي في افريقيا كأس السوبر الأفريقى مرة واحدة.

وتحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، مع النادي الأهلي محلي كأس السوبر 3 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، باالأضافة إلى الدورى مع المريخ السوداني.

حسام حسن

لم يحقق أي ألقاب ولكن استطاع ان يظهر بالنادي المصري بمظهر جيد، ووصل إلى النهائي ثلاث مرات أمام الأهلي في كأس السوبر 2014 والخسارة بركلات الترجيح ، وفي كاس مصر وكاس السوبر 2017.

إيهاب جلال

دون القاب ولكن استطاع ان يلعب بأساليب وخطط فنية بأسلوب مميز جدا.

احمد حسام (ميدو)

حقق لقب كأس مصر مع الزمالك لعام 2014 حيث أنه أصغر مدرب في مصر يحصل على بطولة رسمية ليحطم الرقم القياسي، .و في اليوم الذي رحل فيه من النادي جاء اسمه من ضمن أفضل 100 مدرب عالمياً ليحصل على المرتبة 68.

سبب التأخير في الإعلان عن المدرب

تأخر الاعلان لأسباب من ضمنها تشكيل الجهاز الفنى والأستقرار في تعيين إيهاب جلال الأقرب لمدرب منتخب مصر بعد الفوز على ماليندي ب 4 أهداف مقابل هدف واحد خارج ملعبه في الكونفدرالية الأفريقية وأوضح إيهاب جلال أنه يريد أن يأتي بنفس جهازه الفني ويتمثل في حمد إبراهيم حمد (مدرب عام) ومصطفي كمال (مدرب حراس المرمى).

أكد إيهاب جلال خلال تصريحاته، أنه فقط ينتظر إنهاء الأمور مع نادي المصري من أجل الرحيل لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

اقتراحات اتحاد الكرة

يقترح اتحاد الكرة وجود أحد رموز الكرة المصرية السابقيين مثل احمد حسن، عماد متعب، حسام غالي، بتوليه منصب مُدير الكرة وقال إيهاب جلال أنه يرحب بهذا الأقتراح.