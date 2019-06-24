الأفيال تحطم الأولاد وتنافس المغرب على صدارة المجموعة الخامسة

تمكن منتخب كوت ديفوار من الفوز فى أولى جولات الأفيال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية من الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد .

استطاع منتخب الأفيال من اقتناص الفوز بهدف عن طريق لاعب المنتخب الإيفواري ونادى استون فيلا الانجليزي ” جوناثان كودجيا” فى الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد كرة طولية من ” ماكس جرادل” من الناحيه اليمني والتى تصل الى ” كودجيا ” داخل منطقة الجزاء ليسددها بين اقدام الحارس لتسكن الشباك الجنوب افريقية.

حاول منتخب الاولاد من اجل التعديل ولكن دفاعات كوت ديفوار حالت دون ذلك واستطاعوا من خطف الثلاث نقاط واحتلال المركز الثاني خلف المغرب متصدر المجموعه .

على جانب آخر فقد تم اختيار ” سيرج اورييه ” قائد منتخب كوت ديفوار و ظهير ايمن فريق توتنهام الانجليزي كرجل المباراة اليوم .

جدير بالذكر ان جنوب افريقيا سيلتقي في الجولة الثانيه من المجموعه الخامسه أمام ناميبيا ، بينما سيلتقي منتخب المغرب أمام منتخب كوت ديفوار .

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