الأسود جائعة : موعد مباراة العراق وماكاو في تصفيات أسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة وقائمة العراق للقاء

تبحث جماهير أسود الرافدين داخل العراق وخارجه، عن موعد مباراة الجولة الأولى في تصفيات كأس أسيا تحت 23 عام لحساب المجموعة السادسة، والتي تجمعه مع منتخب ماكاو والذي يعد أضعف منتخبات المجموعة، واللقاء بالنسبة للعراق لا يقبل القسمة على أثنين الفوز ولا شيء غيره، تقام مباريات المجموعة في الكويت ويحتضن ملعب صباح السالم في الكويت المباراة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، تضم المجموعة بجانب العراق وماكاو كلاً من صاحب الأرض المنتخب الكويتي ومنتخب تيمور الشرقية، تقام مباراة السعودية ضد منغوليا في نفس التوقيت كما تلعب مباراة منتخب سوريا ضد عمان، لحساب نفس التصفيات، وفيما يلي موعد مباراة العراق ضد ماكاو والقنوات الناقلة، والقائمة التي أختارها مدرب العراق راضي شنيشل لخوض التصفيات.

موعد مباراة العراق وماكاو المصدر جوجل

موعد مباراة العراق وماكاو تحت 23 عام

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.00 : الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب/ الجزائر.

17.00 : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ فلسطين/ ليبيا.

18.00 : الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ العراق/ الكويت/ مصر/ قطر.

أستعدادات المنتخب العراقي للتصفيات المؤهلة لكأس أسيا

خاض المنتخب الأوليمبي العراق عدة مباريات تحضيرية من أجل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أسيا تحت 23 عام والتي ستقام العام المقبل في قطر، في الفترة من منتصف شهر أبريل 2023 حتى يوم 3 مايو، حيث خاض أسود الرافدين 4 مباريات مباراتين مع منتخب السودان الأوليمبي فاز في المباراة الأولى وتعادل في الثانية/ ومباراة ضد منتخب اليمن فاز فيها، وأخيراً مباراة ضد منتخب عمان وخسر فيها من المنتخب العماني.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وماكاو

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة تلفزيونية ومنصة رقمية، فاللقاء منقول على الهواء مباشراً عبر قناة الرابعة العراقية، وكذلك تنقل على شاشة قناة الكويت الرياضية، التي أعلنت أن معلق اللقاء على شاشتها هو المعلق حسين غريب، كما تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب، ونحن من خلال موقع نجوم مصرية سنقوم بتغطية المباراة عقب نهايتها.

موعد مباريات العراق في المجموعة

قائمة منتخب العراق الأوليمبي للتصفيات

كشف الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ، بقيادة المدرب راضي شنيشل، عن القائمةِ النهائيّة التي ستخوضُ غمارَ التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيويّة.

وضمت القائمةُ، التي من المؤمل أن تشدَّ الرحالَ صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، (23) هم كل من: pic.twitter.com/kmCsxTOHqt — IRAQ F.A. (@IRAQFA) September 1, 2023

بطاقة المباراة