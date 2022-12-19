الأسطورة بيليه يوجه رسالة للنجم الفرنسي كيليان مبابي بعد الهزيمة في نهائي المونديال

قام الأسطورة بيليه بتوجيه رسالة للنجم الفرنسي مبابي بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مونديال كأس العالم قطر 2022 وحصوله على لقب هداف المونديال برصيد 8 أهداف.

وقد تمكن نجم باريس سان جيرمان ” مبابي ” من تسجيل هاتريك في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرحنتيني، ولكن لم يتمكن من حصد اللقب، حيث تلقى المنتخب الفرنسي الهزيمة عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد أن إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكل فريق.

ووجه بيليه رسالة إلى النجم الفرنسي مبابي بعد الهزيمة قائلًا ” صديقي العزيز كيليان، تمكنت من تسجيل 4 أهداف في المباراة النهائية، يا لها من موهبة رائعة نشاهدها، وتجعلنا نأمل المزيد من المتعة في مستقبل رياضتنا ”

وأكد الأسطورة بيليه على أحقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بلقب مونديال كأس العالم، بعد التاريخ الرائع للاعب والأداء المتميز بالبطولة.