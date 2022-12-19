أخبار الرياضة

الأسطورة البرازيلية بيليه ” مارادونا يبتسم الآن ” 

مصطفى أبو حجازي

قام الأسطورة البرازيلية بيليه بإرسال تهنئة لراقصي التانجو بقيادة نجمهم ليونيل ميسي عقب التتويج بمونديال قطر، حيث تمكن المنتخب الأرجنتيني من الإنتصار على المنتخب الفرنسي في لقاء ممتع عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية يوم أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر على ملعب لوسيل بعد إنتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب، وقد وصف بيليه” نجاح البرغوث الأرجنتيني ميسي في الفوز بكأس العالم ”  بالبطولة المستحقة. 

الأسطورة البرازيلية بيليه " مارادونا يبتسم الآن " 

ويتابع بيله مونديال كأس العالم بالرغم من تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد مستشفيات ساوباولو لتلقي العلاج، وقد صرح من قبل أن فوز المنتخب الأرجنتيني بالمونديال سيسعد النجم الراحل مارادونا. 

بالصور.. ميسي ورونالدو ونيمار يودعون بيليه برسائل مؤثرة

مارادونا

وقد نشر الأسطورة بيليه عن طريق حسابه الرسمي بـ إنستغرام قائلًا ” تهانينا للمنتخب الأرجنتيني، مارادونا يبتسم الآن ” 

وقام بيليه بتهنئة منتخب أسود الأطلس قائلًا ” لن أنسى تهنئة المنتخب المغربي على هذا الأداء المميز في تلك البطولة، من الرائع أن نرى القارة الأفريقية تشرق ” 

Avatar of مصطفى أبو حجازي
مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

اترك تعليقاً