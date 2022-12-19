الأسطورة البرازيلية بيليه ” مارادونا يبتسم الآن ” 

قام الأسطورة البرازيلية بيليه بإرسال تهنئة لراقصي التانجو بقيادة نجمهم ليونيل ميسي عقب التتويج بمونديال قطر، حيث تمكن المنتخب الأرجنتيني من الإنتصار على المنتخب الفرنسي في لقاء ممتع عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية يوم أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر على ملعب لوسيل بعد إنتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب، وقد وصف بيليه” نجاح البرغوث الأرجنتيني ميسي في الفوز بكأس العالم ” بالبطولة المستحقة.

ويتابع بيله مونديال كأس العالم بالرغم من تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد مستشفيات ساوباولو لتلقي العلاج، وقد صرح من قبل أن فوز المنتخب الأرجنتيني بالمونديال سيسعد النجم الراحل مارادونا.

وقد نشر الأسطورة بيليه عن طريق حسابه الرسمي بـ إنستغرام قائلًا ” تهانينا للمنتخب الأرجنتيني، مارادونا يبتسم الآن ”

وقام بيليه بتهنئة منتخب أسود الأطلس قائلًا ” لن أنسى تهنئة المنتخب المغربي على هذا الأداء المميز في تلك البطولة، من الرائع أن نرى القارة الأفريقية تشرق ”