الأردن وقطر ينهون لعنة نهائيات كأس آسيا منذ 17 عامًا

تمكن المنتخبان الأردني والقطري من إنهاء الخصام العربي الذي استمر لمدة 17 عاماً في نهائي بطولة كأس آسيا، حيث تم تأكيد مشاركتهما في نهائي بطولة آسيا لعام 2023 التي تقام حالياً في قطر.

وبدأت منافسات بطولة كأس آسيا لعام 2023 في الثاني عشر من يناير الماضي، بين منتخب قطر ومنتخب لبنان، وانتهت المباراة بفوز منتخب قطر بثلاثة أهداف دون مقابل، ومن المتوقع أن تنتهي المسابقة في العاشر من فبراير الحالي.

تواصل “نجوم مصرية” تقديم خدماتها وتفحص من خلال هذا التقرير تاريخ المباريات النهائية العربية الحاسمة في بطولة كأس أمم آسيا.

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تمت مشاركة 24 فريقًا في بطولة آسيا الجارية، وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يوجد 4 فرق في كل مجموعة، تأهل الفريق الأول وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق من صاحبي المركز الثالث.

تأهل المنتخب الأردني إلى الدور الـ 16 بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف البحرين، ثم تمكن من الفوز على المنتخب العراقي بعد أن تأخر بهدفين، وتمكن من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف في الوقت القاتل بعد مباراة طويلة، وفي مباراة أخرى، تمكن المنتخب الأردني من الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، وبذلك تمت إقصاء الحصان الأسود من البطولة الحالية.

يوم الثلاثاء الماضي، تمكن المنتخب الأردني من إقصاء المنتخب الكوري الجنوبي في نصف نهائي المباراة، بعد تفوقه عليه بنتيجة 2-0، بفضل هدفين سجلهما موسى التعمري ويزن النعيمات في المباراة التي أُقيمت على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” في مدينة الدوحة القطرية، ضمن منافسات نصف النهائي.

بينما حقق المنتخب القطري النقاط الكاملة واحتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تمكن أيضًا من الفوز بصعوبة على منتخب فلسطين بنتيجة هدفين مقابل هدف، وعن طريق ركلات الترجيح تأهل المنتخب القطري للمرحلة التالية على حساب منتخب أوزبكستان.

ومساء اليوم الأربعاء، هزم منتخب قطر فازت فرقة الكرة السعودية بمباراتها ضد الفريق الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك بفضل أداء رائع من اللاعبين أكرم عفيف والمعز على.

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بدأت البداية في عام 1996 في إصدار رقم 11 الذي أقيم على الأراضي الإماراتية، وجمعت بين المنتخبين السعودي والإماراتي.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ثم جاء دور ركلات الترجيح وتميز المنتخب السعودي بفوزه 4-2، بذلك فاز المنتخب السعودي بلقبه الثالث والأخير في بطولة آسيا، وهذه المرة الثانية التي يحقق فيها الفوز عبر ركلات الترجيح، بعد النهائي في عام 1988 أمام منتخب كوريا الجنوبية.

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تكرر النهائي العربي الخالص مرة أخرى في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2007 في نسختها الرابعة عشرة، والتي أُقيمت في الدول التالية: (إندونيسيا – ماليزيا – تايلاند – فيتنام).

وأنهى الفريق العراقي المعروف بلقب “أسود الرافدين” المباراة بتسجيل هدف يونس محمود الرائع برأسه، بعد تمريرة متقنة من محمد هوار، وتسكنت الكرة في شباك الفريق الخصم، مما جعل المنتخب العراقي يحقق لقبه الأول والوحيد.

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سوف تقام مباراة الأردن وقطر في يوم السبت المقبل، الموافق للعاشر من فبراير، في استاد لوسيل المونديالي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتعد هذه المباراة جزءًا من المنافسات النهائية في بطولة كأس آسيا 2024.

وسيسعى المنتخب الأردني لتحقيق إنجاز تاريخي والفوز بلقبه الأول في بطولة آسيا، وبالمقابل، سيكون المنتخب القطري متطلعًا لتحقيق لقبه الثاني على التوالي، مستفيدًا من عامل الأرض والجماهير.