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الأردن وقطر.. شاهد أهداف تتويج العنابي بكأس آسيا

أحمد علي

حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا، والتي استضافها ملعب “لوسيل”، ليتوج بلقب البطولة.

واستطاع العنابي الاحتفاظ بلقبه للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية 2019، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3/2.

وشهدت مواجهة الاردن أمام قطر تألق كبير للنجم القطري أكرم عفيف، بعدما سجل ثلاثية من علامة الجزاء، وسط غضب جماهيري أردني كبير بسبب حكم المباراة، والذي يتهمه جماهير النشامى بالانحياز للجانب القطري.

الأردن وقطر.. أهداف المباراة النهائية

الجوائز تنهال على المنتخب القطري

حصل أكرم عفيف على جائزة هداف البطولة، بعدما أحرز ثمانية أهداف في هذه البطولة، كما نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما حصل المنتخب القطري على جائزة اللعب النظيف، فيما حصل الحارس مشعل عيسى برشم على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

ورصدت عدسات فرحة كبير للأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعدما نجح منتخب بلاده في الاحتفاظ باللقب للمرة الثاني في تاريخه.

 

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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