الأردن وقطر.. شاهد أهداف تتويج العنابي بكأس آسيا

حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا، والتي استضافها ملعب “لوسيل”، ليتوج بلقب البطولة.

واستطاع العنابي الاحتفاظ بلقبه للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية 2019، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3/2.

وشهدت مواجهة الاردن أمام قطر تألق كبير للنجم القطري أكرم عفيف، بعدما سجل ثلاثية من علامة الجزاء، وسط غضب جماهيري أردني كبير بسبب حكم المباراة، والذي يتهمه جماهير النشامى بالانحياز للجانب القطري.

الأردن وقطر.. أهداف المباراة النهائية

الجوائز تنهال على المنتخب القطري

حصل أكرم عفيف على جائزة هداف البطولة، بعدما أحرز ثمانية أهداف في هذه البطولة، كما نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

قائمة الهدافين لبطولة كأس آسيا قطر 2023™ 🤩 أكرم عفيف يتصدر قائمة هدافي كأس آسيا بـ8 أهداف 🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#ASIANCUP2023 pic.twitter.com/FhJzdwEhcz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024

بينما حصل المنتخب القطري على جائزة اللعب النظيف، فيما حصل الحارس مشعل عيسى برشم على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

ورصدت عدسات فرحة كبير للأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعدما نجح منتخب بلاده في الاحتفاظ باللقب للمرة الثاني في تاريخه.

الف مبروك فوز المنتخب قطر

وشعب القطري الغالي بـ كأس اسيا 🇶🇦🤍

🇶🇦 الله يــا عمــــري قـــطـــر 🇶🇦#قطر_الاردن pic.twitter.com/dyBWLm1Tq4 — احمد ناصيه الحلم 🇰🇼. (@Ahmadq211) February 10, 2024

رسالة لجمهور النشامى :

🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴 ارفعوا رأسكم

فريقكم بطل

ماحدث في النهائي شيء غريب #الاردن_قطر#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/YtTfBZW5j7 — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) February 10, 2024