الأردن تبحث عن التاريخ وقطر ترغب في الاحتفاظ باللقب في نهائي كأس آسيا

عشاق كرة القدم العربية والآسيوية على موعد مع الإثارة والمتعة والحماس، عندما يلتقي منتخب الأردن بشقيقه القطري، في المباراة النهائية من كأس آسيا 2024.

ويمتلك المنتخبان مقومات فنية وبدنية كبيرة، قادرة على أحداث الفارق خلال هذه المواجهة، مما يجعل الجماهير العربية تنتظرها بترقب كبير.

وكان المنتخب الأردني قد تأهل للمباراة النهائية من كأس آسيا قطر 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2/0، في الدور نصف النهائي.

فيما استطاع منتخب العنابي القطري الوصول للدور النهائي، بعدما فاز على نظيره الإيراني بنتيجة 3/2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة خاصة في لحظاتها الأخيرة.

الأردن تبحث عن استكمال صناعة التاريخ أمام قطر

يبحث المنتخب الأردني عن استمرار صناعة التاريخ أمام قطر، حيث شهدت هذه النسخة من بطولة كأس آسيا وصول النشامى للدور ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البلاد على مستوى كرة القدم.

ويرغب الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الأردني في تحقيق الفوز على نظيرهم القطري ورفع الكأس لأول مرة في تاريخ بلادهم.

قطر ترغب في الاحتفاظ باللقب

يرغب المنتخب القطري في الاحتفاظ بلقب كأس آسيا، من خلال الفوز على النسامى اليوم في نهائي البطولة، بعدما حققه في 2019، عقب الفوز على اليابان بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخ القطريين.

ويدخل لاعبي منتخب العنابي المواجهة النهائية أمام الأردن ولديهم حافز كبير، حيث تستضيف بلادهم البطولة، مما يجعل هناك دعم جماهيري كبير.

🤩💜 لا تفوّت مشاهدة استوديو مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا قطر 2023™ 👔 تقديم محمد سعدون الكواري رفقة كل من طارق ذياب، جمال محمود وإبراهيم خلفان 🕝 16:30 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على 2,beIN ASIAN CUP 1

🎙️ تعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس 📦 اشترك الآن 👇

🔗… pic.twitter.com/bduylWmJlr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024

ومن المقرر انطلاق المباراة في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب لوسيل، حيث ستُنقل المواجهة عبر عدة قنوات منها “بي إن سبورتس” القطرية.