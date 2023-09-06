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الأرجنتين ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 “تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات راقصي التانجو لتلك المواجهة” 

مصطفى السيد أبو حجازي

يستضيف ملعب أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي المواجهة القوية والتي تجمع ما بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026. 

- صورة 1 - الأرجنتين ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 "تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات راقصي التانجو لتلك المواجهة" 

صورة للأسطورة ليونيل ميسي مع ماسيكرانو-المصدر: صفحة بلاد الفضة بتويتر

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وسوف تنطلق صافرة تلك المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق الثامن من شهر سبتمبر لعام 2023 عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، الواحدة صباحًا بتوقيت غرينتش، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات. 

بينما سيواجه المنتخب الأرجنتيني في المواجهة الثانية نظيره المنتخب البوليفي يوم الثلاثاء القادم الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية والقاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت جرينتش. 

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق لقب كأس العالم قطر 2023 بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليتوج ليونيل ميسي بالمونديال العالمي لأول مرة في تاريخه. 

ونشرت صفحة بلاد الفضة عبر صفحة التواصل الاجتماعي X صور من تدريبات المنتخب الأرجنتيني استعدادًا لتلك المواجهة أمام الإكوادور.

 وجاء تصريح النجم دي باول عبر IG كالتالي: 

 وانضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى معسكر التدريبات استعدادًا لمواجهة الإكوادور بتصفيات كأس العالم. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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