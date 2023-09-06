الأرجنتين ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 “تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات راقصي التانجو لتلك المواجهة”

يستضيف ملعب أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي المواجهة القوية والتي تجمع ما بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

صورة للأسطورة ليونيل ميسي مع ماسيكرانو-المصدر: صفحة بلاد الفضة بتويتر

وسوف تنطلق صافرة تلك المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق الثامن من شهر سبتمبر لعام 2023 عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، الواحدة صباحًا بتوقيت غرينتش، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

El Gráfico | يهيمن المدربين الأرجنتينيين على تصفيات أمريكا الجنوبية 7️⃣ من المنتخبات الـ🔟 لديها مدرب أرجنتيني باستثناء البيرو والبرازيل والإكوادور. pic.twitter.com/K4c3eOq8hF — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) September 6, 2023

باولو ديبالا:" لقد سمعت من ديبو يقول أنه إذا أضاع الخصم ركلة جزاء، عليك أن تسدد ركلتك في المنتصف، لقد قالها في غرفة خلع الملابس بعد ركلات الترجيح ضد هولندا، وقد ظلت عالقة في ذهني، لقد خططت لانتظار تحرك حارس المرمى أو العثور على ثغرة، لكن عندما تصدى ديبو لركلة كومان تذكرت كلامه،… pic.twitter.com/5lMQ1XaevY — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) September 6, 2023

بينما سيواجه المنتخب الأرجنتيني في المواجهة الثانية نظيره المنتخب البوليفي يوم الثلاثاء القادم الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية والقاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق لقب كأس العالم قطر 2023 بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليتوج ليونيل ميسي بالمونديال العالمي لأول مرة في تاريخه.

ونشرت صفحة بلاد الفضة عبر صفحة التواصل الاجتماعي X صور من تدريبات المنتخب الأرجنتيني استعدادًا لتلك المواجهة أمام الإكوادور.

وجاء تصريح النجم دي باول عبر IG كالتالي:

دي باول عبر IG : لا يمكن لأحد أن يسلب كل ما حققناه، لكن مرحلة جديدة تبدأ، مسار جديد لكأس العالم القادمة، ها قد بدأنا 🇦🇷 pic.twitter.com/MDbIuOAAqM — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) September 6, 2023

وانضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى معسكر التدريبات استعدادًا لمواجهة الإكوادور بتصفيات كأس العالم.