الأرجنتين تهزم بولندا.. وتواجه أستراليا في ثمن نهائي المونديال

فاز منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد (2-0)، على ستاد 974، مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لنهائيات كأس العالم، المقامة حاليًا في قطر.

الشوط الأول بدأ بشكل هجومي من الطرفين، من أجل تسجيل هدف مبكر.

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة جزاء في الشوط الأول، وسددها القائد ليونيل ميسي، لكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني تصدى لها بنجاح.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 46، نجح اللاعب أليكسيس ماك أليسير في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين.

وفي الدقيقة 67، سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني لصالح منتخب راقصي التانجو.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-0، لتصعد إلى ثمن نهائي المونديال، وتضرب موعدا مع أستراليا في دور الـ 16.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وتجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

يذكر أن منتخب الأرجنتين بدأ مشواره في مونديال قطر، بالخسارة 1-2 أمام السعودية، قبل تصحيح الأوضاع والفوز بهدفين دون رد على المكسيك.

أما منتخب بولندا بدأ مسيرته بالتعادل السلبي أمام المكسيك، قبل الفوز 2-0 على السعودية.

وكان موقع الفيفا بلس، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة منتخبي الأرجنتين وبولندا على النحو التالي:

تشكيل منتخب الأرجنتين: الحارس مارتينيز وماركوس أكونيا وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي وناهويل مولينا ورودريجو دي بول وكلاوديو برافو ونيكولاس فرنانديز ميركاو وجوليان ألفاريز وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا

تشكيل منتخب بولندا: الحارس فويتشيك تشيزني وماتي كاش وجاكوب كيوير وكامل جليك وبارتوش بيريزينسكي وكريستيان بيليك وغجيغوش كريتشوفياك وكارول سويدرسكي وبيوتر زيلينسكي وبرزيميسلاف فرانكوفسكي وروبرت ليفاندوفسكي