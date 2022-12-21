الأرجنتين تلغي الاحتفالات بكأس العالم بسبب الجماهير

أجواء صاخبة واحتفالات أسطورية تعيشها الأرجنتين منذ حصولها على كأس العالم قطر 2022، فبعد لحظات من تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب الأغلى والأهم في كرة القدم، انطلق مئات الآلاف بشوارع وميادين العاصمة بوينس آيرس، ومع عودة نجوم المنتخب للبلاد تزايدات وتيرة وحدة الاحتفالات.

تدافع وقفز على حافلة الفريق

في مشهد احتفالي مهيب، استقل نجوم المنتخب الأرجنتيني حافلات مكشوفة طافت بهم الشوارع وسط الجماهير التي قدرت بنحو 4 مليون محتفل، ولكن بعض الممارسات الخطرة التي قام بها بعض الجماهير، حالت دون استمرار هذا الموكب، فقام لاعبي المنتحب باستقلال مروحيات وغادروا موقع الاحتفال.

وبالرغم من تحذير قوات الأمن الأرجنتيني للجمهور من ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن حافلات اللاعبين، إلا أنهم حاصروا الحافلات بشكل خطير، وحاول الكثير منهم الصعود عليها والانضمام لنجوم المنتخب الأرجنتيني.

كما قام شخصين آخرين بالقفز على الحافلة من فوق أحد الجسور، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في كارثة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني استطاع أن يحصل على اللقب الثالث له في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بضربات الترجيح، هذه المباراة التي أعتبرها البعض أجمل مباراة نهائية في تاريخ مباريات كأس العالم.

وكانت شبكة ESPN الإخبارية قد عرضت فيديو أثناء مرور حافلة اللاعبين أظهر تعرض قائد المنتخب ليونيل ميسي وعدد منهم لخطر الوفاة المحققة بسبب أعمدة الكهرباء والأسلاك التي تتدلى منها بالشوارع.

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